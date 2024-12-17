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Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно

Несмотря на непогоду, обрушившуюся на Сочи во вторник, 17 декабря, аэропорт курорта работает штатно. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что задержке рейсов на прилет и вылет практически нет. Каких-либо жалоб в соцсетях пассажиры также не оставляли.

В Сочи сохраняется действие штормового предупреждения. На курорте идут дожди, на море шторм до шести баллов. В горах продолжают устранять последствия снегопада, расчищать дороги.

За минувшую ночь максимальное количество осадков зафиксировано в Солохауле — 32 мм. Коммунальные службы курорта работают штатно. Штормовое предупреждение сохранится в течение двух суток. Возможен подъем уровня воды в реках и сход селей.

«Ъ-Сочи» писал, что в Дагомысе оползень повредил подпорную стену дома. Угрозы для людей нет, на месте работают сотрудники администрации поселка. Позже примут меры по устранению последствий схода селя.

Вячеслав Рыжков

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