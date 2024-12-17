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Крайсуд вынес приговор по делу об избиении заказчика нападения на «Мисс Сочи»

Краснодарский краевой суд признал жителей Сочи Роберта Аведяна, Галуста Кешишяна и Арутюна Кюляна виновными в причинении легкого вреда здоровью Рубену Григоряну, пишет «Ъ». Последний известен тем, что в конце 90-х годов заказал нападение на победительницу конкурса «Мисс Сочи» 17-летнюю Элеонору Кондратюк. В лицо девушке плеснули серной кислотой, о подробностях дела ранее рассказывал «Ъ-Сочи».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Конфликт с участием самого Рубена Григоряна произошел в 2020 году на территории АЗС в Адлере. Изначально следствие квалифицировало действия обвиняемых как вымогательство в особо крупном размере, затем как хулиганство. Окончательная квалификация — причинение легкого вреда здоровью.

По материалам дела, конфликт начался после того, как фигурант Кешишян напомнил потерпевшему Григоряну о его судимости за организацию нападения на победительницу конкурса «Мисс Сочи». В ответ пострадавший упрекнул оппонента в убийстве, совершенном в отместку за гибель брата-полицейского.

Галуст Кешишян объяснил следствию и суду, что в этот момент он сильно разозлился из-за оскорбления памяти брата, вместе со своими спутниками набросился на Рубена Григоряна, и произошла драка. Троих фигурантов признали виновными в причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Сам Рубен Григорян, по неподтвержденным данным, покинул Сочи.

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