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Несколько деревьев обвалились на дороги Сочи

В ночь с 16 на 17 декабря в Сочи из-за непогоды несколько деревьев обвалились на проезжую часть. За несколько часов в Сочи упало три дерева, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Службы спасения города Сочи».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Фото: ФКУ «Черноморье»

Инциденты зафиксировали на улицах города в 01:50 на улице Амбровая, 9, в 04:40 на улице Аллея Челтенхема, 18 и в 08:15 на Сухумском шоссе у санатория «Прогресс». Специалисты распилили все упавшие деревья и убрали их с проезжей части.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ «Черноморье», дорожные бригады убрали упавшее дерево на 36 км трассы А-149. Специалисты уточнили, что это второе упавшее дерево за сегодня.

В течение последнего дня муниципальные, краевые и федеральные дорожные службы Сочи работали над устранением последствий непогоды. В общей сложности использовали более 440 тонн противогололедных материалов, а также задействовали 80 единиц техники, в том числе 66 комбинированных дорожных машин. На местах работал 121 дорожный рабочий.

По данным метеорологических служб, за сутки в Сочи выпало 45 мм осадков. Порывы ветра достигали 27 м/с в Анапе и до 24 м/с в Туапсинском районе. Сильные дожди также наблюдались в Адлере (32 мм) и на Красной Поляне (34 мм).

Специалисты продлили действие штормового предупреждения для всей территории Краснодарского края, предостерегая о возможных паводках и неблагоприятных условиях для мореплавания. В Туапсе ожидается сильный тягун, а в Сочи — обильные дожди до утра 18 декабря. По прогнозам, на некоторых реках уровень воды может подняться до опасных отметок.

Мария Удовик

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