МВД запретило жене экс-мэра Сочи посещать церковь во время домашнего ареста

Следственный департамент МВД отказал Янине Копайгородской, находящейся под домашним арестом, в праве посещать богослужения. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на адвоката обвиняемой Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Янины Копайгородской в VK Фото: страница Янины Копайгородской в VK

По словам защитника, руководитель следственной группы мотивировала отказ тем, что «домашний арест предполагает изоляцию от общества в жилом помещении с запретом на посещение общественных мест». В свою очередь адвокат считает такое решение нарушением конституционного права на свободу вероисповедания. Госпожа Меткина отметила, что ее подзащитная регулярно посещала храм и приобщала к православной вере детей.

Ранее следствие отказалось вернуть семье иконы, изъятые при обыске. Более 100 жителей ДНР и ЛНР подписали петицию президенту России в поддержку супругов Копайгородских, заявила адвокат.

Янина Копайгородская находится под домашним арестом с 13 ноября 2023 года, ее муж, экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, содержится в СИЗО с 25 сентября. Их обвиняют в растрате 3,7 млн руб. при покупке муниципальных земель. Супруги вину отрицают.

Вячеслав Рыжков