АТОР: разлив нефти в Керченском проливе не отразится на летнем туризме в Сочи

Эксперты считают, что разлив нефтепродуктов в Керченском проливе не повлияет на летний туристический сезон 2025 года на кубанских курортах, в том числе и в Сочи. К такому выводу пришли опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР) спикеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

После столкновения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе 15 декабря в море попало около 3 тыс. тонн нефтепродуктов. Ликвидацией последствий аварии занимаются ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России в условиях сильного шторма.

В Анапе к очистке побережья привлекают волонтеров, включая сотрудников местных отелей. Генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов отмечает: «Судя по прошлым инцидентам, летнему купальному сезону в Анапе мы пока угрозы не видим. До лета еще полгода, пляжи и акваторию, несомненно, очистят и купаться можно будет безопасно».

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также не видит рисков для туристического сезона: «Продажи туров в Анапу на 2025 год пока носят единичный характер. Угрозы сезону нет, поскольку он довольно далеко от текущего времени».

Подобные происшествия в акватории Черного моря случались и ранее. В августе 2021 года под Новороссийском произошел разлив нефти с танкера Minerva Symphony. В феврале 2023 года у берегов Новороссийска потерпел аварию сухогруз Seamark с дизельным топливом. В декабре 2022 года у берегов Анапы и Тамани в море попало 3 тыс. тонн мазута. Во всех случаях последующие курортные сезоны проходили в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков