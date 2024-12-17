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Нефтяное пятно не угрожает Сириусу

Нефтяное пятно, которое образовалось в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, не представляет угрозы для побережья Сириуса. Специалисты работают над ликвидацией последствий инцидента, что снижает вероятность попадания загрязняющих веществ на берега курорта, сообщает пресс-служба федеральной территории в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Утром во вторник, 17 декабря, в ходе мониторинга побережья специалисты обнаружили пятна мазута, протянувшиеся на десятки километров — от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. В связи с этим на место происшествия направили группы регионального отряда «Кубань-СПАС», а также сотрудников МЧС России. Сейчас над ликвидацией последствий работают 267 человек, задействовали 50 единиц техники. При необходимости количество участников операции увеличат.

Мария Удовик

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