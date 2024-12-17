OpenAI открыла поиск через ChatGPT для всех пользователей

Компания OpenAI объявила , что теперь все пользователи могут воспользоваться поиском через чат-бот ChatGPT. Ранее доступ к ChatGPT Search был открыт только для платных подписчиков.

Для доступа к поиску нужно будет зарегистрироваться или войти в свой аккаунт в web-версии или мобильных приложениях, после чего ввести запрос к ChatGPT и нажать на кнопку «Поиск». После этого можно попросить чат-бота получить более подробную сводку или уточнить поиск. ChatGPT Search можно будет назначить поисковой системой по умолчанию для браузера, также чат-бот сможет давать устные ответы.

Расширение доступа к поисковой системе стало частью 12-дневного марафона анонсов от OpenAI. Ранее компания уже анонсировала более дорогую подписку ChatGPT Pro за $200 в месяц, а также предоставила пользователям доступ к генератору видео Sora.

О создании нейросетей для обнаружения сгенерированных вставок в текстах читайте в материале «Искусственный интеллект против искусственного интеллекта».

Евгений Федуненко