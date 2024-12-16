Главные новости за 16 декабря. Ростов-на-Дону и область

16 декабря около 23:00 части ракет, оставшихся после ракетной атаки на Таганрог, будут обезврежены. Во время работ могут быть слышны звуки взрывов. Глава приморского города призвала жителей сохранять спокойствие.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту разрушения дома на ул. Чехова в Ростове. Региональное управление ведомства допускает, что в случившемся имела место преступная халатность.

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области могут быть освобождены от уплаты налога на имущество в отношении автомобильных дорог и относящихся к ним сооружений. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициатива предложена в целях «сокращения расходов областного и местных бюджетов».

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до середины декабря разработать план по улучшению общественного транспорта в регионе. По самым проблемным направлениям уже началась работа.

Ростовская область получила квоту на выдачу 2,4 тыс. разрешений на работу иностранных граждан в 2025 году. Всего в России смогут официально трудоустроиться 235 тыс. иностранцев.

С начала 2025 года в Ростовской области на 4,5% проиндексируют социальные выплаты для родителей. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона.

В донской столице режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб продлен до полудня 19 декабря. Это связано с прогнозируемой непогодой в городе.

Уголовное дело в отношении восьми граждан, обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Дата рассмотрения пока не назначена.

В пресс-службе донского МВД прокомментировали арест замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Сергея Глазырина. Оперативники действительно устанавливают обстоятельства коррупционного преступления.

В 2024 году количество открытых вакансий в Ростовской области увеличилось на 20%, а за два года предложение на рабочем рынке выросло в 1,8 раза.

Главный врач ЦРБ Шолоховского района Ростовской области Сергей Кочуев ответил на обращение водителей скорой помощи, которые пожаловались на нарушения трудового законодательства и плохие условия труда