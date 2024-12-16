Социальные выплаты в Ростовской области проиндексируют на 4,5%

С начала 2025 года в Ростовской области на 4,5% проиндексируют социальные выплаты для родителей. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона — сообщает пресс-служба минрегионаполитики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вырастет региональный материнский капитал — до 151,5 тыс. руб. и единовременная выплата при рождении тройни — до 85,5 тыс. руб. Увеличатся ежемесячные субсидии на детей до двух лет , а также мальчиков и девочек из многодетных семей. Пособие на ребенка составит 548 руб. в месяц. Почетным гражданам Ростовской области будут ежемесячно выплачивать 13,6 тыс. руб.

Уровень инфляции на Дону с начала года составил 7,9% — следует из данных Ростовстата. Таким образом, индексация отстает от роста цен почти в два раза.

Дмитрий Ковалевский