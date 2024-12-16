Донские власти планируют освободить себя от уплаты имущественного налога с дорог

Органы исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области могут быть освобождены от уплаты налога на имущество в отношении автомобильных дорог и относящихся к ним сооружений. Соответствующий законопроект за подписью министра финансов уже поступил в Заксобрание региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что решение освободить власти от уплаты налога на имущество с дорог предложено в целях «сокращения расходов областного и местных бюджетов». Оценочно объем льготы составит 675 млн руб. ежегодно.

Также законопроект предлагает продлить на год освобождение от уплаты транспортного налога для участников СВО и членов их семей, а также водителей электромобилей. Для водителей «гибридных» машин чиновники регионального минфина предложили продлить льготу в размере 50% от общей суммы транспортного налога. Владельцев машин на газомоторном топливе предложено освободить от транспортного налога до 2030 года. Общий объем льготы оценили в 85 млн руб.

Роман Никитин