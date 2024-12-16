Бастрыкин поручил доложить о причинах трещин в ростовской пятиэтажке по Чехова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту разрушения дома на ул. Чехова в Ростове. Региональное управление ведомства допускает, что в случившемся имела место преступная халатность, то есть, нарушение ст. 293 УК РФ — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Накануне жильцы пятиэтажного здания 1977 года постройки сообщили о том, что в доме образовались трещины. Прибывшие на место спасатели установили, что между первым и вторым подъездами дома возник разлом. Поскольку система жизнеобеспечения продолжила функционировать, граждане вернулись в свои квартиры. Многоэтажку продолжат обследовать, глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что держит ситуацию на контроле.

Дмитрий Ковалевский