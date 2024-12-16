Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин поручил доложить о причинах трещин в ростовской пятиэтажке по Чехова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту разрушения дома на ул. Чехова в Ростове. Региональное управление ведомства допускает, что в случившемся имела место преступная халатность, то есть, нарушение ст. 293 УК РФ — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Накануне жильцы пятиэтажного здания 1977 года постройки сообщили о том, что в доме образовались трещины. Прибывшие на место спасатели установили, что между первым и вторым подъездами дома возник разлом. Поскольку система жизнеобеспечения продолжила функционировать, граждане вернулись в свои квартиры. Многоэтажку продолжат обследовать, глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что держит ситуацию на контроле.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...