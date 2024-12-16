Юрий Слюсарь поручил разработать план по улучшению работы транспорта

Врио губернатора Ростовской области поручил до середины декабря разработать план по улучшению общественного транспорта. По самым проблемным направлениям уже началась работа, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

ГУ МВД Ростовской области и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по ЮФО начали проводить совместные регулярные рейды на Привокзальной площади в Ростове. В ходе них были выявлены незаконные перевозчики и нарушения в части изменений конструкции транспорта. По данным фактам составлены административные протоколы. Также были установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений стоянки транспорта.

В Ростовской области реализуется программа обучения по специальности «Водитель категории “D”». В 2025 году планируется поэтапно увеличивать уровень заработной платы.

«Также план включает в себя: корректировку маршрутной сети для перераспределения общественного транспорта на наиболее загруженные маршруты, чтобы сократить время ожидания автобусов и очереди на остановках», — говорится в сообщении.

Всего в регионе необходимо обновить 210 автобусов, из которых 100 — в Ростове.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, в центре Ростова начали замену «обычных» остановок на «умные».

Ева Китаева