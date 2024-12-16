В Ростове продлили режим повышенной готовности для экстренных служб

В донской столице режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб продлен до полудня 19 декабря, сообщил глава администрации Ростова в своем Telegram-канале. Это связано с прогнозируемой непогодой в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток в Ростове ожидаются гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. При этом ветер может усилиться до 25 м/с, а уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятных отметок.

Господин Логвиненко призвал ростовчан парковать автомобили только в предназначенных для этого местах, чтобы не мешать работе коммунальной техники при обработке дорог противогололедными средствами.

«Спецтехника ежедневно дежурит в местах, граничащих со спусками и подъемами, для оперативного реагирования», — отметил градоначальник.

Ранее режим повышенной готовности для городских служб был введен в Ростове до 12:00 17 декабря.

Анастасия Казуков