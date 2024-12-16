В донском МВД прокомментировали задержание замглавы УЭБиПК

В пресс-службе ГУ МВД прокомментировали арест замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Сергея Глазырина. Оперативники действительно устанавливают обстоятельства коррупционного преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«При установлении причастности сотрудника к противоправным действиям, он понесет наказание в установленном законом порядке» — говорится в сообщении.

Сообщения о задержании главы ведомственного отдела №2, который занимается обеспечением экономической безопасности в промышленности и топливно-энергетическом комплексе, появились накануне. Собеседник портала 1.rnd рассказал, что правоохранителя подозревают во взяточничестве. ПО месту его работы и проживания прошли обыски.

Дмитрий Ковалевский