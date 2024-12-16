За год количество вакансий в Ростовской области выросло на 20%

В 2024 году количество открытых вакансий в Ростовской области увеличилось на 20%, а за два года предложение на рабочем рынке выросло в 1,8 раза — следует из аналитики портала SuperJob. За год количество соискателей в регионе увеличилось на 14%.

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Самыми востребованными специальностями стали квалифицированные рабочие в строительстве (+15%) и на производствах (+20%), а также продавцы и кассиры в сфере ритейла (+23%). Наиболее высокие зарплаты, среди изученных вакансий, обещают стоматологу-хирургу в клинике «Добродент» в Ростове — до 300 тыс. руб. в месяц, главному технологу кондитерского производства в азовской компании «Тимошка» — от 200 тыс. руб. в месяц и начальнику механомонтажного участка в Новошахтинске — так же от 200 тыс. руб. в месяц.

Дмитрий Ковалевский