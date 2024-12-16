Председателю «Единой России» дали право голоса на заседаниях генсовета и его президиума

«Единая Россия» (ЕР) представила в Минюст поправки к своему уставу, принятые на съезде 14 декабря, сообщила партийная пресс-служба. В частности, изменения были внесены в раздел, касающийся председателя партии (эту должность сейчас занимает Дмитрий Медведев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В новую версию документа добавлен пункт о том, что председатель ЕР, если он состоит в партии (согласно уставу, председатель ЕР может и не быть ее членом), имеет право принимать участие в заседаниях высшего совета партии и его бюро, в заседаниях генсовета и его президиума, а также имеет на заседаниях все те же права, что и члены этих органов, в том числе может голосовать по вопросам повестки. В предыдущей версии устава было зафиксировано, что председатель ЕР может созывать внеочередные заседания этих структур и председательствовать на них, однако пункта о том, что он обладает правом голоса, в документе не было.

Кроме того, на съезде 14 декабря ЕР приняла поправки к своей «Народной программе», с которой шла на выборы в Госдуму в 2021 году. В частности, в раздел «Государство для человека» добавилось обещание обеспечить внедрение искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу. Также в документе появился отдельный раздел «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Отметим, что единороссы позиционируют «Народную программу» как «живой документ» и регулярно дополняют ее новыми положениями. Предполагается, что перед думскими выборами-2026 партийцы отчитаются о выполнении предыдущей версии программы и приступят к работе над новым документом.

Сразу после съезда состоялось избрание Владимира Якушева на пост секретаря генсовета, который он с июня занимал в статусе врио. Кроме того, было принято решение о сокращении числа заместителей секретаря генсовета с шести до одного, после чего единственным заместителем господина Якушева остался руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Единороссы сократили руководство».

Андрей Винокуров