Главные новости за 16 декабря. Сочи

В Сочи распродали билеты на туристический поезд «Новогодняя ночь». В 2024 году местным жителям и гостям курорта были доступны 350 мест.

В Майкопе осудили 14 участников ОПГ, в том числе и главаря группы из Сочи. Фигуранты уголовного дела занимались незаконным оборотом сильнодействующих веществ в сети аптек.

Три сочинца застряли на Черкесском перевале. Специалисты проводили спасательную операцию на вертолете.

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных дождях и возможных паводках.

На сотрудников ЛОП в аэропорту Сочи возбудили уголовное дело о коррупции. Им инкриминируют получение взятки за совершение бездействия в пользу взяткодателя.

Дом экс-мэра Сочи принял первых переселенцев из новых регионов. Двухэтажный дом с оранжереей и двором перешел во владение благотворительной организации в июле 2023 года.

В Сочи выпало до 47 мм осадков в Лазаревском районе и 9 мм в Адлере, в предгорных зонах идет мокрый снег. Интенсивность осадков должна была снизиться к середине дня.

В этом зимнем сезоне горнолыжный курорт «Газпром Поляна» ожидает рост турпотока на 10%. Курорт планирует принять порядка 756 тыс. гостей и жителей Сочи.

Пенсионерка-инвалид лишилась квартиры в Сочи. Слепой пострадавшей дали договор купли-продажи вместо соглашения о пожизненном содержании.

В 2024 году в Сочи откроют три новогодние ярмарки. Также в скором времени запустят елочные базары.