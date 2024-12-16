Сочинская «Газпром Поляна» ожидает рост турпотока на 10% зимой

В зимнем сезоне 2024/2025 годов сочинский горнолыжный курорт «Газпром Поляна» ожидает увеличение турпотока на 10%. Курорт планирует принять порядка 756 тыс. гостей, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу «Газпром Поляны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Зимний сезон на курорте будет длиться с декабря по март. За это время «Газпром Поляна» ожидается 756 тыс. туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Для туристов будут доступны оба склона — «Лаура» и «Альпика». На территории курорта работают круглогодичная олимпийская санно-бобслейная трасса, музей восковых фигур и кинотеатры, спа-комплексы.

На «Газпром Поляне» откроют 34 км горнолыжных трасс. Как писал «Ъ-Сочи», сезон катания планируют начать 15 декабря при благоприятных погодных условиях.

Курорт «Красная Поляна» в Сочи сезон катания открыл 6 декабря. Здесь слой снега достиг нужной толщины для запуска трасс. «Роза Хутор» 9 декабря дала старт зимнему сезону, катания на курорте планируют начать 20 декабря при благоприятных погодных условиях.

Вячеслав Рыжков