Дом экс-мэра Сочи принял первых переселенцев из новых регионов

Донецкий фонд «Мир детства» приступил к размещению первых постояльцев в сочинском особняке, ранее принадлежавшем семье бывшего мэра города Алексея Копайгородского. Об этом РИА Новости сообщил учредитель фонда Дмитрий Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Двухэтажный дом с оранжереей и двором перешел во владение благотворительной организации в июле 2023 года. «Нам Янина Николаевна подарила дом еще до начала всех событий, которые сейчас вокруг него происходят. Мы безмерно ей за это благодарны», – отметил господин Мельников.

В здании располагаются детские комнаты, несколько ванных, каминный зал и бывший рабочий кабинет бывшего главы курорта. На территории находятся детская площадка и зоны с экзотическими растениями. По словам учредителя фонда, часть помещений уже подготовлена для проживания, но требуется дополнительная мебель и бытовая техника.

Половина особняка, где ранее жили супруги Копайгородские, пока не используется из-за наложенного ареста в рамках судебного разбирательства. После завершения правовых процедур фонд планирует задействовать все помещения для помощи нуждающимся.

Вячеслав Рыжков