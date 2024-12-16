В Сочи распродали билеты на туристический поезд «Новогодняя ночь»

Все билеты на уникальный туристический поезд №925/926 «Новогодняя ночь», который отправится из Сочи в Розу Хутор, уже раскупили. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в АО «ФПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Туристический поезд №925/926 «Новогодняя ночь» отправится с железнодорожного вокзала Сочи 31 декабря в 19:00. По пути состав сделает остановки на станциях Хоста в 19:19 и Адлер в 19:32, а прибытие на конечную станцию, Роза Хутор, запланировано на 21:50. Возвращение в Сочи намечено на 1 января в 3:00, с остановками в Адлере в 4:30 и Хосте в 5:12, где поезд прибудет на вокзал в 5:33.

В 2024 году местным жителям и гостям курорта были доступны 350 мест. Аналогичное количество билетов представили в прошлом году. По словам экспертов, спрос остался на прежнем уровне.

Сейчас свободных мест нет. В прошлом году билеты на новогодний рейс также были распроданы до назначенной даты отправления. Стоимость билета варьируется в зависимости от класса обслуживания вагона, однако праздничный ужин в пути не предусмотрен. Для пассажиров туристического поезда остается в доступе вагон-ресторан.

Тем временем в Сочи продолжают действовать неблагоприятные погодные условия. В Лазаревском районе выпало до 47 мм осадков, а в Адлере — 9 мм. В предгорьях идет мокрый снег. Для обеспечения безопасного передвижения по горным районам задействовали 129 дорожных рабочих и 80 единиц техники, которые за последние сутки использовали более 170 тонн противогололедных материалов.

«Ъ-Сочи» писал, что с 17 декабря 2024 года пригородные поезда «Ласточка» в Сочи перешли на зимний график. Из расписания временно исключили рейс Краснодар — Туапсе — Имеретинский курорт.

Мария Удовик