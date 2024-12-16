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Слепая пенсионерка лишилась квартиры в Сочи

Прокуратура Сочи помогла пенсионерке-инвалиду вернуть квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокурор Адлерского района Сочи защитил права 86-летней пенсионерки, инвалида 1-й группы по зрению, в судебном разбирательстве, связанном с незаконным отчуждением ее квартиры. В 2022 году между 87-летней сочинкой и местным жителем был заключен договор купли-продажи жилья, однако пенсионерку ввели в заблуждение. Пострадавшая думала, что подписывает соглашение о пожизненном содержании с иждивением.

После подписания договора житель Сочи убедил пенсионерку оформить нотариальную доверенность для «защиты» ее денежных средств, хранящихся на банковских счетах. В результате он воспользовался этой доверенностью и снял более 1,7 млн руб. с ее счетов, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Прокуратура провела проверку по данному делу и инициировала судебный процесс, в котором потребовала признать договор купли-продажи недействительным и вернуть пенсионерке ее квартиру. Кроме того, прокурор потребовал взыскать украденные средства.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав действия мошенника незаконными.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура помогла сочинской пенсионерке, которую ошибочно считали умершей. По документам жительница Сочи мертва больше девяти лет.

Мария Удовик

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