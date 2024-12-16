Участников ОПГ из Сочи осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ

В Майкопе завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ, в результате которого 14 жителей Краснодарского края, в том числе и главарь группы из Сочи, получили тюремные сроки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу. Подсудимые признали вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 234 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере, незаконное образование юридического лица, легализация преступных доходов в крупном размере).

По материалам дела, в июле 2020 года житель Сочи основал преступную группу с целью незаконной продажи сильнодействующих препаратов. Фигурант дела вовлек в свою деятельность знакомых, которые занимались закупкой, транспортировкой и реализацией этих веществ через аптечную сеть на территории Кубани и Республики Адыгея. Для осуществления своих планов обвиняемые создали несколько юридических лиц, которые служили прикрытием для их незаконной деятельности. Легализация преступных доходов составила более 1 млн руб., а доход от одной из аптек достигал от 300 до 500 тыс. руб. в день. Преступную деятельность группы остановили сотрудники полиции в марте 2021 года.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил наказание для подсудимых в виде лишения свободы на сроки от 8 до 14,5 лет. Трое из осужденных также получили штрафы в размере от 1 до 2 млн руб. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого и общего режимов.

Мария Удовик