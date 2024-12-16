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Три новогодние ярмарки откроют в Сочи

В 2024 году в Сочи заработают несколько муниципальных ярмарок с новогодними товарами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первую ярмарку открыли на площади Флага в Центральном районе Сочи. Две оставшиеся ярмарки появятся в Адлерском районе на улице Ленина в районе дома №1 и в Лазаревском районе курорта на улице Победы, 28. В этих районах специалисты сейчас завершают подготовительные работы.

На ярмарках в трех районах местные жители и гости курорта смогут приобрести товары производителей Сочи, новогодние сувениры, украшения для дома, сладости, изделия ручной работы. Посетителям и покупателям предложат горячие напитки в ассортименте, выпечку, блины.

Скоро на курорте откроют елочные базары. Специалисты определили 22 площадки для продажи хвойных деревьев. Подробный перечень действующих елочных базаров разместят позднее.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в ночь на 14 декабря для борьбы со снегопадами использовали более 500 тонн противогололедных материалов. К работе привлекли около 100 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожных служб.

Мария Удовик

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