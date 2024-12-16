Сочинцев эвакуировали с Черкесского перевала на вертолетах

Троих волонтеров Кавказского заповедника Сочи, которые застряли в снежных условиях на Черкесском перевале, спасли. Эвакуация прошла на фоне штормового предупреждения, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

На высоте 1,8 тыс. м над уровнем моря в пастушьих балаганах оказались трое волонтеров, которые несколько дней ждали помощи из-за непрекращающегося снегопада и метели. Из-за сложных погодных условий и высокого риска лавин покинуть это место пешком стало невозможно.

Для проведения спасательной операции специалисты задействовали вертолет Ка-32. Спасатели ЮРПСО и Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетели в район Фишта, где эвакуировали сочинцев и доставили их на курорт.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение. С 10:00 до конца дня 16 декабря ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях в предгорьях и низких горах Сочи. В связи с этим мэр Сочи Андрей Прошунин распорядился перевести все муниципальные службы на круглосуточный режим работы для обеспечения безопасности местных жителей и туристов.

В это время в Лазаревском районе выпало до 47 мм осадков, в то время как в Адлере — 9 мм. В предгорьях продолжается мокрый снег, однако синоптики прогнозируют снижение интенсивности осадков к середине дня.

В Адлерском районе сильный ветер повредил облицовку фасада трехэтажного здания на улице Банановой, пострадавших нет. Восстановительные работы уже стартовали управляющей компанией. Городская инженерная и транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме, хотя наблюдается подъем уровня воды в реках без выхода из берегов и локальное скопление воды на некоторых участках дорог.

Мария Удовик