«Он обещал, что я буду плакать кровавыми слезами»

«Ъ-Сочи» продолжает цикл материалов о расследованиях громких преступлений прошлых лет. В сентябре 1999 года в поселке Дагомыс в лицо 17-летней победительнице конкурса «Краса Сочи» Элеоноре Кондратюк плеснули серной кислотой. Около двух месяцев медики боролись за жизнь пострадавшей — глаза, дыхательные пути, кожа получили страшные ожоги. Следствие установило, что нападение организовал местный криминальный авторитет, ухаживания которого девушка отвергла. Приказ исполнителям он отдал по телефону, использовав кодовую фразу «привезти мандарины», что означало «облить кислотой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

17-летняя ученица 11-го класса городской школы №76 Элеонора Кондратюк до нападения была известна как сочинская королева красоты. После ее победы в конкурсе «Краса Сочи» 35-летний лидер адлерской группировки рэкетиров Рубен Григорян стал оказывать девушке знаки внимания. Однако Элеонора ухаживания не приняла, и криминальный авторитет решил отомстить. Для этого он, как выяснило следствие, за 3 тыс. долларов нанял жителей Абхазии Адгура Гочуа и Романа Дбара. Исполнителям помогали двое членов банды — Артем Восканян и Богос Нубарян, они обеспечили транспорт, жилье и подготовили банку с широким горлом, в которой находилась 92%-ая серная кислота. Приказ о нападении отдал лично Рубен Григорян по телефону (накануне совершения преступления он уехал в Ярославль). Преступники закодировали ключевые фразы. «Облить кислотой» звучало как «привезти мандарины».

2 сентября 1999 года преступники подстерегли девушку в городском сквере курортного поселка Дагомыс близ Сочи. Один из них схватил «Красу Сочи» за волосы и запрокинул ей голову, а второй — выплеснул кислоту в лицо. После этого исполнители пересекли границу с Абхазией и скрылись.

Пострадавшую госпитализировали в краевой ожоговой центр с ожогами глаз, дыхательных путей, кожи. Около полутора месяцев Элеонора Кондратюк не приходила в сознание. Позже к ней долгое время не возвращалось зрение. В общей сложности девушка перенесла около 200 операций.

Для розыска нападавших была создана оперативно-следственная группа. В нее вошли лучшие следователи Краснодарского края. Вскоре удалось задержать членов банды Нубаряна и Восканяна, обеспечивших исполнителям подготовительный этап нападения. Весной 2000 года их осудили на 7 и 6 лет лишения свободы соответственно с выплатой потерпевшей 150 тыс. руб. ущерба. Позже задержали и организатора преступления, причем в 2,5 тыс. км от места преступления.

«У наших оперативников появилась информация о том, что подозреваемый скрывается в Медвежьегорском районе республики Карелия. В течение суток нами была изучена обстановка в пяти поселках района, где, согласно оперативным данным, мог находится подозреваемый. В конце концов, круг поисков сузился до границ райцентра Медвежьегорска. Возле квартиры, которую арендовал Григорян, были устроена засада. Задержали его в тот момент, когда он заходил в дом. Сопротивления милиционерам Григорян не оказал. Свою вину на допросах категорически отрицал. Что интересно, проживая в Медвежьегорске, он числился в бригаде лесорубов. Словно готовился к сроку, который ему, возможно, придется провести в наших местах», — писал «Ъ» со ссылкой на слова начальника отдела управления уголовного розыска МВД Карелии Валерия Лагутина.

Осенью 2000 года Рубен Григорян предстал перед судом. Опасаясь, что сочинцы попытаются устроить самосуд над бандитом, правоохранительные органы приняли беспрецедентные меры безопасности. На судебное заседание пустили лишь родственников обвиняемой и потерпевшей сторон, а также нескольких журналистов. Как писал «Ъ», все местные адвокаты отказывались браться за защиту криминального авторитета. В конечном итоге согласился юрист Александр Бойченко, работавший с обвиняемым в адлерском казино «Шанс» в начале 90-х.

На суде заказчик отрицал вину. Отец пострадавшей Евгений Кондратюк рассказал судье, что, когда Элеонора отвергла ухаживания подсудимого, его угрозы стали следовать одна за другой. Обвиняемый обещал сбросить девушку в пропасть со смотровой башни на горе Ахун, врывался в квартиру семьи и силой пытался увести Элеонору. Однако, как писал «Ъ», на вопрос адвоката, почему никто из близких не обратился в правоохранительные органы сразу, господин Кондратюк так и не ответил. Знакомые пострадавшей отмечали, что подсудимый «держал в страхе чуть ли не полгорода и жаловаться на него было бесполезно».

Продолжая отрицать вину, Григорян произнес в суде: «Почему, когда я к ней приезжал хоть днем, хоть ночью, вы мне ничего не говорили? Она ведь сама прыгала чуть не с третьего этажа ко мне на шею. Я увозил ее, и она постоянно ночевала у меня». Он также призывал найти того, «кто плеснул в лицо Эле кислотой» и заявлял, что это, скорее всего, были конкурентки.

Рубен Григорян вину так и не признал, он винил журналистов в том, что они «раздули» историю и свели все «к их с Элей отношениям»

На суд вызывали и саму Элеонору Кондратюк. Однако пострадавшая на заседание по объективным причинам приехать не смогла. Зачитывали ее показания: «Он обещал, что я буду плакать кровавыми слезами». При этом девушка не уточнила, кого имеет в виду. Также со слов пострадавшей следовало, что обвиняемый с самого начала обманывал ее — представлялся бизнесменом, на которого постоянно «наезжают» друзья-бандиты. Однако, заявлял отец девушки, она поняла, с кем имеет дело, а потому отвергла ухаживания.

«Мне было бы достаточно поговорить с ней пять минут, и она бы все поняла и была бы со мной», — заявлял на это криминальный авторитет. Он настаивал на том, что, явись потерпевшая в суд лично, она дала бы совершенно иные показания.

Гособвинитель Николай Медведев потребовал приговорить Рубена Григоряна к 12 годам лишения свободы за организацию и руководство преступной группой и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее тяжкие последствия. Судья вынес приговор — 11 лет колонии строгого режима. Рубен Григорян вину так и не признал, он винил журналистов в том, что они «раздули» историю и свели все «к их с Элей отношениям».

Отец Элеоноры Кондратюк предъявил подсудимому иск о взыскании 1 млн долларов в качестве компенсации материального ущерба (расходы на содержание в больницах и лечение), а также 300 тыс. долларов за моральный ущерб. Судья обязал обвиняемого выплатить 1,5 млн руб.

Летом 2001 года в Сочи начался процесс над Адгуром Гочуа — одним из исполнителей преступления. Его долгое время не могли найти, но в итоге задержали благодаря помощи журналистов. Читатели сообщили сотрудникам СМИ, что фигурант проживает в абхазском поселке и вместе с женой работает в придорожном кафе. Исполнителя смогли «выманить» в Россию и арестовали. Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима. Прокуратура просила для обвиняемого 10 лет. Надзорный орган опротестовал приговор, коллегия краевого суда его отменила. Близкие Элеоноры Кондратюк просили переквалифицировать обвинение с умышленного нанесения тяжких повреждений на покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах. Дело направили на дополнительное расследование, однако чем оно закончилось — осталось неизвестным.

Второй исполнитель Роман Дбар был убит в криминальной разборке. Он с сообщниками захватил в заложники нескольких предпринимателей из Грузии и назначил их родителям крупный выкуп. Во время передачи выкупа родственники похищенных выхватили оружие и расстреляли преступников.

К моменту окончания судов пострадавшая Элеонора Кондратюк благодаря усилиям докторов, в том числе немецких, пошла на поправку. Ей частично восстановили зрение, а затем начали возвращать сожженное кислотой лицо. Собирать деньги на пластические операции помогали неравнодушные люди — история потрясла всю Россию и была известна во многих других странах.

В 2018 году вышла книга с названием «Элеонора. Я выбрала жизнь», в которой жертва нападения рассказала о том, что ей пришлось пережить. В 2019 году Элеонора Кондратюк дала интервью RT, в котором рассказала, что с ней происходило в эти 20 лет после. О том, как она первое время не могла смотреть в зеркало и чувствовала себя очень подавленной из-за серьезных изменений во внешности. Как долго и много с ней работали психологи. Кем она стала работать после того, как трагедия лишила ее возможности быть моделью. В настоящее время Элеонора Кондратюк работает логотерапевтом, консультирует пациентов, нуждающихся в посттравматической реабилитации. Замужем, живет она за границей.

Рубен Григорян отбыл 11-летний срок в Усть-Лабинской колонии. По данным СМИ, сейчас он также живет заграницей, у него есть жена и дети.

Вячеслав Рыжков