Белоусов поручил создать систему поиска пропавших военнослужащих

Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки членов их семей. Он отметил, что механизм выплат детям пропавших военных уже разработан, проект направлен в правительство.

«К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами»,— заявил господин Белоусов во время выступления на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поддержал идею собирать у военных при подписании контракта ДНК-материал. С такой инициативой выступила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова. По ее словам, это могло бы помочь в решении вопроса с пропавшими без вести бойцами.

В начале декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с «РИА Новости» призвала наладить в стране правильную систему поиска без вести пропавших бойцов. Точное число пропавших без вести военнослужащих в зоне СВО неизвестно. Госпожа Москалькова обращала внимание, что по общим правилам до окончания боевых действий ни количество пленных, ни число пропавших без вести не оглашает ни одна из сторон.