Путин поддержал идею собирать у контрактников образцы ДНК

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Юлия Белехова предложила президенту Владимиру Путину, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы. По ее словам, это могло бы помочь в решении вопроса с пропавшими без вести бойцами. Президент одобрил ее идею.

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что поручит профильным ведомствам продумают, как осуществить предложение госпожи Белеховой. Президент также уточнил, что этот вопрос стоит обсудить с работающими в такой области специалистами.

Накануне, 9 декабря, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» прокомментировала ситуацию с поиском пропавших без вести на спецоперации. Точные цифры она называть не стала, но заявила о необходимости выстроить в стране правильную систему поиска без вести пропавших бойцов.

Весной Глава отдела обработки данных при бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, Международного комитета Красного Креста Жером Кассу заявил, что семьи пропавших без вести в зоне военных действий 130 тыс. раз связывались с организацией.