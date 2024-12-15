Главные новости за неделю 9-15 декабря. Ростов-на-Дону и область

Таганрог подвергся ракетной атаке. Ракетный удар был нанесен по военному аэродрому с использованием шести баллистических ракет ATACMS американского производства. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на стоянке возле аэродрома.

Врио губернатора Ростовской области подписал указ об отстранении от занимаемой должности министра транспорта Виталия Кушнарева. Его место займет Инна Володина — первый заместитель экс-главы ведомства, которая до сих пор временно исполняла его обязанности. Обязанности Виталия Кушнарева, как замгубернатора, временно возложены на другого заместителя главы региона Игоря Сорокина.

Министра имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгения Осыченко своим указом отстранил от занимаемой должности врио губернатора Юрий Слюсарь. Его обязанности возложены на замминистра Станислава Хлудина. Причины отставки главы ведомства в сообщении не указывают.

14 сентября 2025 года – в единый день голосования — в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Жителям региона предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти. Выборы депутатов в городские думы пройдут в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково и Зверево. Кроме того, парламентариев изберут в Куйбышевском сельском поселении.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей судей в связи с их уходом в отставку. Из Ростовского областного суда ушли судьи Алексей Говорун и Наталья Тактарова. Прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Ростовской области Анны Парамоновой. Из Аксайского районного суда ущла Екатерина Шегедевич, из Советского районного суда — Ирина Кириченко.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь до 1 млн руб. увеличил региональную выплату военнослужащим, проходящим службу по призыву или по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ на год и более. Единовременная выплата предоставляется гражданину однократно, ее смогут получить военнослужащие, призванные из любого субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места прохождения службы. Постановление вступает в силу с 16 декабря.

Российские власти выделили более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов аэропортов в центре и на юге страны из-за продления ограничения полетов. Средства направят на поддержку аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

В Ростове повысили штрафы за проезд грузовиков через город. С 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вырастет с 500 до 5 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 10 тыс. руб. Десятикратное увеличение штрафа будет носить профилактический характер. Теперь водителям транзитного большегрузного транспорта сокращать путь через города станет экономически невыгодно.

Городская Дума Ростова подготовила решение о передаче из муниципальной собственности во владение Ростовской области участок земли на пр. Шолохова, 31и. На участке находится мультимедийный парк «Россия – моя история». Площадь участка составляет 1,1 га, вид разрешенного использования – «размещение выставочного зала».

Курсирующий по Дону «Метеор» стал символом новой тысячерублевой купюры. Центробанк подвел итоги голосования по дизайну оборотной стороны новой купюры номиналом 1 тыс. руб. Также на право быть символом новой тысячерублевой купюры претендовали Дворец земледельцев в Казани, Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главный корпус Казанского университета.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Евгения Кувинова. Его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, весной 2021 года экс-судья пообещал помочь бывшему сотруднику ДПС избежать уголовной ответственности и получил за это 2,4 млн руб. Исполнить обещанное Кувинов не смог по причине отсутствия у него такой возможности. Бывший судья скрывается от следствия.

В Ростовской области к реальным срокам лишения свободы приговорены инспектор ДПС Левон Анджелян и житель Аксая Виталий Половинко. Они признаны виновными в том, что, действуя организованной группой, получали взятки от водителей. Анджеляну предстоит провести в колонии строгого режима 11 лет, его подельнику — семь лет шесть