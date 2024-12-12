В Ростове повысили штрафы за проезд грузовиков через город до 5 тысяч рублей

С 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вырастет с 500 до 5 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ. Об этом сообщила автор инициативы — вице-спикер Госдумы от Ростовской области Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам госпожи Абрамченко, десятикратное увеличение штрафа будет носить профилактический характер. Теперь водителям транзитного большегрузного транспорта сокращать путь через города станет экономически невыгодно. «Это положительно скажется на движении не только в Ростове-на-Дону, но и в других населенных пунктах», — отметила вице-спикер.

Она также напомнила, что в Москве и Санкт-Петербурге после повышения штрафов до 5 тыс. руб. количество нарушителей значительно сократилось.

В начале декабря в поддержку инициативы выступил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. По его мнению, такая мера улучшит дорожную ситуацию в городе.

Анастасия Казуков