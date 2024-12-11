Мошенничество на грабеже

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Евгения Кувинова. Его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, весной 2021 года экс-судья пообещал помочь бывшему сотруднику ДПС избежать уголовной ответственности и получил за это 2,4 млн руб. Исполнить обещанное Кувинов не смог по причине отсутствия у него такой возможности. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, бывший судья скрывается от следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба регионального УФСБ России. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Кувинове. Расследованием дела занимается главное следственное управление Следственного комитета России.

Версия следствия заключается в том, что с марта по апрель 2021 года господин Кувинов, будучи действующим судьей, убедил свою помощницу, что поможет ее знакомому избежать уголовной ответственности. Знакомого помощницы, бывшего сотрудника ДПС Арама Мелкумяна, судили в Аксайском районном суде за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Согласно материалам дела, 1 марта 2021 года инспектор, будучи при исполнении обязанностей, открыто похитил имущество гражданина.

Евгений Кувинов при участии помощницы получил от Мелкумяна 2,4 млн руб. Эти деньги судья обещал передать коллеге из Аксайского районного суда, который рассматривал дело экс-полицейского. «Однако исполнять обещанное судья не намеревался в силу отсутствия у него такой возможности»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ. По информации портала «Право.ру», Евгений Кувинов вернул полученные средства, когда его обман стал очевидным.

«Помощница от следствия не скрывалась, она сидит дома, ждет приговора — следствие по ее делу, также возбужденному по статье о мошенничестве, уже завершено, идет передача дела в суд»,— отметил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

О том, что Евгения Кувинова подозревают в преступлении, стало известно в сентябре текущего года, когда Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела. По данным источника, сам Кувинов не пришел на заседание коллегии, вопрос изучали без него. «Кувинов скрывается от следствия, и пока что нет предположений, где»,— рассказал собеседник «Ъ-Ростов».

Евгений Кувинов был назначен судьей Железнодорожного районного суда в 2018 году. Региональная квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия и лишила квалификационного статуса в 2022 году за грубые процессуальные нарушения при рассмотрении уголовных дел.

Как сообщает «Право.ру», рассмотрение одного из дел Евгением Кувиновым было затянуто из-за того, что относящиеся к делу документы не были переведены на родной язык осужденного. В другом случае письменный протокол заседания не соответствовал приложенной аудиозаписи разбирательства. В третьем — Евгений Кувинов безосновательно обезличил доказательства, указав в приговоре свидетелей как «лицо один», «лицо два» и «лицо три». Кроме того, экс-судья отсутствовал на рабочем месте в день дежурства и позднее сфальсифицировал сведения о рассмотрении в этот день дел об административных правонарушениях.

Кристина Федичкина