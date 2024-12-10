В Ростовской области в 2025 году пройдут выборы 200 муниципальных депутатов

14 сентября 2025 года – в единый день голосования — в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Жителям региона предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти. Об этом сообщает донской избирком.

Выборы депутатов в городские думы пройдут в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах, Гуково и Зверево. Кроме того, парламентариев изберут в Куйбышевском сельском поселении.

В нескольких поселениях региона запланированы дополнительные выборы муниципальных депутатов.

Анастасия Казуков