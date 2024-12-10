Власти донской столицы отдают парк «Россия – моя история» Ростовской области

Городская Дума Ростова подготовила решение о передаче из муниципальной собственности во владение Ростовской области участок земли на пр. Шолохова, 31и. На участке находится мультимедийный парк «Россия – моя история».

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Проект решения опубликован на официальном сайте администрации Ростова.

Площадь участка составляет 1,1 га, вид разрешенного использования – «размещение выставочного зала».

Как говорится в решении Гордумы о передаче участка, оно принято с учетом письма министерства общего и профессионального образования Ростовской области и письма ГАУ дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования». Подробности не уточняются.

Сергей Иванов