Минобороны сообщило, что по аэродрому Таганрога били американскими ракетами ATACMS

Министерство обороны России сообщило подробности утренней атаки 11 декабря по Таганрогу со стороны Украины. Ракетный удар был нанесен по военному аэродрому с использованием шести баллистических ракет ATACMS американского производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства в своем Telegram-канале.

Установлено, что в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на стоянке возле аэродрома.

Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — сказано в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, из-за ракетной атаки также была повреждена котельная на ул. Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.

Ева Китаева