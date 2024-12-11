Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области увеличили единовременные выплаты военным до 1 млн рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь до 1 млн руб. увеличил региональную выплату военнослужащим, проходящим службу по призыву или по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ на год и более. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Единовременная выплата предоставляется гражданину однократно, ее смогут получить военнослужащие, призванные из любого субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места прохождения службы. Постановление вступает в силу с 16 декабря.

По данным «Интерфакс», до этого выплата составляла 400 тыс. руб. Получить ее могли только те, кто был призван или мобилизован из Ростовской области.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о выплате военным 3 млн руб. за тяжелые ранения. Военным, получившим легкие ранения, назначена выплата в 1 млн руб., в случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...