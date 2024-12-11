В Ростовской области увеличили единовременные выплаты военным до 1 млн рублей

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь до 1 млн руб. увеличил региональную выплату военнослужащим, проходящим службу по призыву или по мобилизации и заключившим контракт с Минобороны РФ на год и более. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Единовременная выплата предоставляется гражданину однократно, ее смогут получить военнослужащие, призванные из любого субъекта Российской Федерации, вне зависимости от места прохождения службы. Постановление вступает в силу с 16 декабря.

По данным «Интерфакс», до этого выплата составляла 400 тыс. руб. Получить ее могли только те, кто был призван или мобилизован из Ростовской области.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о выплате военным 3 млн руб. за тяжелые ранения. Военным, получившим легкие ранения, назначена выплата в 1 млн руб., в случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб.

Ева Китаева