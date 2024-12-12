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обновлено 22:18

Правительство выделило дополнительные деньги на поддержку аэропорта «Платов»

Российские власти выделили более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов аэропортов в центре и на юге страны из-за продления ограничения полетов. Информация об этом появилась на сайте правительства.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Средства направят на поддержку аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель – ноябрь 2024 года», — говорится в сообщении.

В июне 2024 года на эти цели из резервного фонда правительства было направлено более 3,9 млрд, в 2023 году – более 8 млрд руб., в 2022 году – около 7 млрд рублей.

Ева Китаева

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