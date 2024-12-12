Взяткая парочка

В Ростовской области к реальным срокам лишения свободы приговорены инспектор ДПС Левон Анджелян и житель Аксая Виталий Половинко. Они признаны виновными в том, что, действуя организованной группой, получали взятки от водителей. Анджеляну предстоит провести в колонии строгого режима 11 лет, его подельнику — семь лет шесть месяцев. Защитники осужденных уже подали апелляционные жалобы на приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Аксайский районный суд Ростовской области признал инспектора ДПС Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД №1 Левона Анджеляна и местного жителя Виталия Половинко виновными в получении взяток организованной группой лиц с вымогательством (по п. п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, инспектор ДПС Анджелян останавливал автомобили, проверял документы у водителя, а затем «создавал условия, при которых водители будут вынуждены передавать взятки». Виталий Половинко вел переговоры с водителями о передаче взятки, а также доставлял их до банкоматов, если у жертв не было наличных.

Источник «Ъ-Ростов», знакомый с материалами дела, сообщил, что Левону Анджеляну 42 года, Виталию Половинко 33 года. Оба привлекаются к уголовной ответственности впервые, каждый из них женат и воспитывает малолетнего ребенка. Подозреваемые были задержаны и заключены под стражу в разное время. Половинко задержали в октябре 2022-го, Анджеляна — в июле 2023 года.

Капитана полиции Анджеляна обвинили в двух эпизодах взяточничества. В одном случае сумма взятки составила 50 тыс. руб., в другом — 150 тыс. руб. Помимо 11 лет колонии строгого режима экс-полицейскому назначен штраф 1,7 млн руб., также его лишили звания и права занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение трех лет после отбытия наказания. Его подельника обвинили в участии только во втором эпизоде и приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил Половинко штраф 1,2 млн руб.

Осужденные не признали вину, их защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке. Материалы направлены в Ростовский областной суд.

В 2022 году была раскрыта коррупционная схема сотрудников Донского отдельного батальона ДПС, действовавших на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. По версии следователей СКР, полицейские в 2017–2020 годах при участии «иных лиц» систематически получали взятки от водителей. В рамках уголовного дела были задержаны 26 человек, в том числе, десять действующих сотрудников полиции. (Причастны ли к этой группе Анджелян и Половинко, не сообщается.)

Как поясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники схемы фотографировали проезжающие автомобили и при помощи графического редактора создавали «фиктивные доказательства нарушений водителями правил дорожного движения».

«Затем они передавали эти изображения инспекторам ДПС, находящимся на расстоянии нескольких километров по пути следования автомашин. Те, в свою очередь, останавливали транспортные средства и сообщали гражданам о совершении административных правонарушений, а иногда даже уголовных преступлений»,— отмечала госпожа Волк.

По ее данным, под давлением сфабрикованных доказательств водители передавали сотрудникам ГИБДД от 5 тыс. до 500 тыс. руб. Общая сумма незаконно полученных средств оценивалась более чем в 14 млн руб.

Кристина Федичкина