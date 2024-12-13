Рассмотрение иска по делу мэра Бугульмы и ожидание ПСО оплаты с космодрома для погашения долгов

В Татарстане суд начнет рассматривать иск прокуратуры об изъятии активов семьи мэра Бугульмы Линара Закирова на сумму 60 млн руб. в пользу государства. Прокуратура считает, что имущество не соответствует доходам чиновника. Заседания назначены на 10 и 17 января. Закиров претензии не признает.

На космодроме Восточный началась приемка работ ПСО «Казань». Компания ожидает получить около 1,5 млрд руб. за выполненные работы в течение месяца. Эти средства могут быть использованы для погашения долга в 198,6 млн руб. перед налоговой службой, которая подала иск о банкротстве ПСО «Казань».

AZUR air возобновила регулярные рейсы из Казани в Гоа. Полёты будут выполняться каждые 10 дней до марта 2025 года на Boeing 757-200, вмещающем 238 пассажиров. Первый рейс состоялся 12 декабря и был выполнен с полной загрузкой.

В Татарстане пресекли деятельность группы из семи человек, незаконно обналичивших более 2,5 млрд руб. По данным МВД, с октября 2023 года злоумышленники организовали в Казани нелегальный банковский бизнес с чётким распределением ролей: поиск клиентов, перевозка наличных и ведение документации. За свои услуги группа брала комиссию от 14%, получив доход более 43 млн рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2024 году составят 647,5 млрд руб., из них 551 млрд — собственные доходы. Расходы запланированы на уровне 648,9 млрд руб., дефицит — 13,5 млрд. ВРП республики ожидается на уровне 5 трлн руб. За 10 месяцев выросли промышленность (+3,9%), сельское хозяйство (+8,2%) и строительство (+18,4%).

С января 2025 года Татарстан присоединится к четырем новым национальным проектам: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». На их реализацию будет выделено 36,9 млрд руб., из которых 19,3 млрд — из федерального бюджета, а 17,6 млрд — из республиканского. Большинство контрактов планируется заключить до конца 2024 года

В Казани спрос на вторичное жилье в ноябре вырос на 2% к октябрю, особенно на студии (+7%). Предложение квартир увеличилось на 5% по сравнению с ноябрем 2023 года, при этом предложение студий выросло на 17%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Казани составила 9 млн руб. Подобная тенденция роста спроса наблюдается и в других крупных городах: в Москве (+26%), Новосибирске (+21%) и Екатеринбурге (+20%).

Прокуратура Татарстана передаст в суд дело бывшего управляющего делами Минздрава республики. Его обвиняют в халатности: из-за отсутствия договора на очистку кровли здания от снега и льда в марте этого года упавшая льдина нанесла тяжкие травмы прохожей. Обвиняемый вину не признал.

Анар Зейналов