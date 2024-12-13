Авиакомпания AZUR air возобновила регулярное авиасообщение между Казанью и индийским курортом Гоа. Первый после перерыва рейс состоялся 12 декабря с полной загрузкой самолета. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейсы из Казани на Гоа возобновлены до марта 2025 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рейсы из Казани на Гоа возобновлены до марта 2025 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться на Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров каждые 10 дней до конца марта 2025 года.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в зимнем расписании 2024/2025 годов AZUR air также выполняет рейсы из Казани в Пхукет, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Анар Зейналов