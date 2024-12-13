Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2024 году составят 647,5 млрд руб., из которых 551 млрд — собственные доходы республики. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на совместной коллегии финансовых ведомств республики, передает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Татарстана в 2024 году составят 647,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Доходы бюджета Татарстана в 2024 году составят 647,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расходная часть консолидированного бюджета достигнет 648,9 млрд руб. В то же время бюджет принят с дефицитом в 13,5 млрд руб.

Раис отметил, что объем валового регионального продукта (ВРП) республики в 2024 году ожидается на уровне 5 трлн руб. По итогам 10 месяцев рост показали ключевые отрасли: промышленность (+3,9%), сельское хозяйство (+8,2%) и строительство (+18,4%).

Рустам Минниханов подчеркнул, что 2025 год будет напряженным, в том числе из-за повышения ставки налога на прибыль. По его словам, необходимо продолжить работу с резервами, поддерживать предприятия, испытывающие трудности, бороться с налоговой задолженностью и выводить бизнес из тени.

Отмечается, что на реализацию национальных проектов в 2024 году направлено 36,9 млрд руб., из которых более 19 млрд поступили из федерального бюджета. К концу года все средства должны быть освоены, а запланированные объекты введены в эксплуатацию.

Анар Зейналов