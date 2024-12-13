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В Татарстане раскрыли схему обнала на 2,5 млрд рублей

В Татарстане задержали семерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 2,5 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Татарстане раскрыли схему обнала на 2,5 млрд рублей

В Татарстане раскрыли схему обнала на 2,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане раскрыли схему обнала на 2,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с октября 2023 года подозреваемые организовали в Казани нелегальный банковский бизнес. Группа имела четкое распределение ролей: одни участники искали и отбирали клиентов и контрагентов, вели переговоры, другие занимались перевозкой наличных, третьи вели бухгалтерию и оформляли документы с недостоверными сведениями. Операции осуществлялись с использованием реквизитов организаций, находившихся под их контролем. За свои услуги преступники брали комиссию не менее 14%. В результате незаконной деятельности они получили доход более 43 млн руб.

Сейчас в отношении задержанных расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Анар Зейналов

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