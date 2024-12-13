Татарстан станет участником четырех новых национальных проектов с 2025 года

С 1 января 2025 года Татарстан начнет участие в четырех новых национальных проектах: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии регионального Минфина.

По словам главы Минфина, основная задача — оперативно запустить новые проекты и заключить контракты с исполнителями. Он выразил уверенность, что большая часть контрактов будет подписана до конца 2024 года. Силуанов подчеркнул, что проекты получат значительное финансирование, которое в сочетании с региональными ресурсами позволит достичь поставленных целей. Министр призвал набрать темп и активно включиться в реализацию национальных целей до 2030 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что на реализацию национальных проектов в 2025 году будет направлено 36,9 млрд руб., из которых 19,3 млрд поступят из федерального бюджета, а 17,6 млрд — из республиканского.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана в этом году составят 647,5 млрд руб.

Анар Зейналов