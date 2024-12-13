Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстан станет участником четырех новых национальных проектов с 2025 года

С 1 января 2025 года Татарстан начнет участие в четырех новых национальных проектах: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии регионального Минфина.

По словам главы Минфина, основная задача — оперативно запустить новые проекты и заключить контракты с исполнителями. Он выразил уверенность, что большая часть контрактов будет подписана до конца 2024 года. Силуанов подчеркнул, что проекты получат значительное финансирование, которое в сочетании с региональными ресурсами позволит достичь поставленных целей. Министр призвал набрать темп и активно включиться в реализацию национальных целей до 2030 года.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что на реализацию национальных проектов в 2025 году будет направлено 36,9 млрд руб., из которых 19,3 млрд поступят из федерального бюджета, а 17,6 млрд — из республиканского.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана в этом году составят 647,5 млрд руб.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...