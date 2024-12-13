В Казани экс-чиновника Минздрава будут судить из-за упавшего с крыши льда
Прокуратура Татарстана направит в суд дело экс-управляющего делами Минздрава республики. Его обвиняют в халатности, из-за которой женщина получила тяжелые травмы от упавшего с крыши льда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
В Казани экс-чиновника Минздрава будут судить из-за упавшего с крыши льда
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 41-летний чиновник не заключил договор на очистку кровли здания Минздрава на улице Горького в Казани от снега и льда. Из-за бездействия обвиняемого 26 марта 2024 года с крыши упала льдина, травмировав 39-летнюю прохожую. Женщина получила повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Обвиняемому вменяется халатность (ст. 293 УК РФ). Свою вину он не признал. Дело будет рассматривать Вахитовский районный суд Казани.