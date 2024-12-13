Прокуратура Татарстана направит в суд дело экс-управляющего делами Минздрава республики. Его обвиняют в халатности, из-за которой женщина получила тяжелые травмы от упавшего с крыши льда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани экс-чиновника Минздрава будут судить из-за упавшего с крыши льда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани экс-чиновника Минздрава будут судить из-за упавшего с крыши льда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 41-летний чиновник не заключил договор на очистку кровли здания Минздрава на улице Горького в Казани от снега и льда. Из-за бездействия обвиняемого 26 марта 2024 года с крыши упала льдина, травмировав 39-летнюю прохожую. Женщина получила повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому вменяется халатность (ст. 293 УК РФ). Свою вину он не признал. Дело будет рассматривать Вахитовский районный суд Казани.

Анар Зейналов