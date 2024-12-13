На космодроме Восточный началась приемка выполненных ПСО «Казань» работ

На космодроме Восточный началась приемка выполненных работ и оформление документации. Об этом сообщил представитель ПСО «Казань» на заседании по иску налоговой службы о банкротстве строительного объединения из-за долга в 198,6 млн руб.

В ближайший месяц ПСО «Казань» надеется получить порядка 1,5 млрд руб. фактической оплаты за выполненные работы на космодроме Восточный. Средства, вероятно, пойдут на погашение долга перед татарстанским УФНС.

Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «Мира дважды не бывает».

Влас Северин