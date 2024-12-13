В Казани в ноябре спрос на вторичную недвижимость вырос на 2% по сравнению с октябрем. Наибольший рост был зафиксирован по студиям, где спрос увеличился на 7%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на вторичное жилье в Казани вырос на 2% в ноябре

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Спрос на вторичное жилье в Казани вырос на 2% в ноябре

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом, интерес к вторичному жилью в 24 из 44 крупных городов России также возрос. В Москве спрос увеличился на 26%, в Новосибирске — на 21%, а в Екатеринбурге — на 20%. В Казани особенно заметно повысился спрос на студии (+7%).

Предложение вторичных квартир увеличилось на 5% по сравнению с ноябрем 2023 года. Наибольший рост в предложении наблюдается в Омске (+46%), Кемерове (+34%) и Самаре (+28%). В Казани предложение студий выросло на 17%.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в России в ноябре составила 7,5 млн руб. В Казани стоимость составила 9 млн руб., что соответствует ценовому диапазону крупнейших российских городов.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Казани в ноябре снизилась на 3% по сравнению с октябрем.

Анар Зейналов