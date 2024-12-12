Главные новости за 12 декабря. Ростов-на-Дону и область

Правительство РФ выделило более 10,5 млрд руб. на частичную компенсацию расходов аэропортов в центре и на юге страны, в том числе аэропорта «Платов», из-за продления ограничения полетов.

В Ростове повысили штрафы за проезд грузовиков через город. С 1 января 2025 года штраф за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вырастет с 500 до 5 тыс. руб. Повторное нарушение обойдется в 10 тыс. руб.

Комитет донского парламента по аграрной политике рассмотрел и одобрил поправки в областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Ростовской области». В соответствии с изменениями предлагается проводить проверку знаний, входящих в охотничий минимум.

Комитет донского парламента по социальной политике одобрил и рекомендовал к принятию на заседании заксобрания 23 декабря законопроект, по которому многодетные семьи смогут получать остаток средств регионального маткапитала.

Побывав в Таганроге, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заслушал доклад о готовности театра им. А.П. Чехова к реставрации. На обновление объекта культуры выделят 557,8 млн руб.

Администрация Ростова приняла постановление об изъятии земельного участка под многоквартирным домом на ул. Никитина, 4 (Железнодорожный район, недалеко от Главного автовокзала).

За прошедшую неделю, с 3 по 9 декабря 2024 года, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области увеличилась на 37 коп. и достигла 61,52 руб. за литр.

Центробанк подвел итоги голосования по дизайну оборотной стороны новой купюры номиналом 1 тыс. руб. Победил скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

«Агроком холдинг» требует 56 млн руб. с ООО «Донской осетр». Требование заявлено в арбитражный суд Ростовской области в рамках дела о банкротстве «Донского осетра»

Департамент транспорта Ростова-на-Дону провел проверку и установил факты нарушения перевозчиками расписания городских автобусов.