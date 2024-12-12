Стоимость бензина в Ростовской области почти достигла 62 рублей

За прошедшую неделю, с 3 по 9 декабря 2024 года, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области увеличилась на 37 коп. и достигла 61,52 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат. По состоянию на 2 декабря цена составляла 61,15 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Топливо марки АИ-92 на заправках региона обойдется в среднем в 55,32 руб. за литр, что на 30 коп. больше по сравнению с началом декабря. Цена бензина АИ-95 выросла на 31 коп. – до 61,52 руб. за литр, а бензин АИ-98 подорожал на 70 коп., составив 78,15 руб. за литр

Также в регионе за неделю увеличилась цена дизельного топлива – на 28 коп. и достигла 78,15 руб. за литр.

Цены на бензин выросли по всей территории ЮФО. В среднем он стоит в округе 62,5 руб.

Анастасия Казуков