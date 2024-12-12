В Ростовской области для получения охотничьего билета предложили сдавать экзамен

Комитет донского парламента по аграрной политике рассмотрел и одобрил поправки в областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Ростовской области». В соответствии с изменениями предлагается проводить проверки знаний, входящих в охотничий минимум, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

«Сейчас лица, получающие охотничий билет, обязаны лишь ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума. С 1 сентября следующего года соискателя необходимо будет проверить на знания, входящие в этот минимум», — написано в сообщении.

Подчеркивается, что новые правила будут касаться только тех лиц, кто получает охотничий билет впервые. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании донского парламента 23 декабря.

Сейчас в Ростовской области насчитывается более 140 тыс. охотников и 66 охотпользователей.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, в Ростове повысили штрафы за проезд грузовиков через город до 5 тыс. руб. Штраф за проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» вырастет с 1 января 2025 года.

Ева Китаева