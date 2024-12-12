Таганрогский театр им. Чехова отремонтируют за 560 млн рублей

Побывав в Таганроге, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заслушал доклад о готовности театра им. А.П. Чехова к реставрации. На обновление объекта культуры выделят 557,8 млн руб., информирует пресс-служба донского правительства.

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Работы начнутся в 2025 году и будут проходить в три этапа — соответственно: кровля, фасад, а затем специалисты модернизируют сцену. Останавливать выступления на время ремонта начальство учреждения не планирует, в отдельных случаях труппа будет выезжать на гастроли.

Глава региона поставил задачу завершить реставрацию до 2027 года, чтобы театр встретил свое 200-летний юбилей обновленным. Современное здание театра построено в 1866 году по проектам итальянского и русского архитекторов Лондерона и Трусова. Имя великого писателя театр получил в 1944 году.

Дмитрий Ковалевский