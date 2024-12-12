Дептранс: перевозчики Ростова-на-Дону нарушают расписание городского транспорта

Департамент транспорта Ростова-на-Дону провел проверку и установил факты нарушения перевозчиками расписания городских автобусов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после 23:00 на городских маршрутах курсируют только два автобуса. Речь идет об автобусах № 71 «Центральный рынок — Левенцовский» и № 4 «Центральный рынок — ГПЗ-10». Общественный транспорт в других направлениях после 23:00 уже не работает, сообщили ростовские активисты.

По словам редактора портала «Ростовский городской транспорт» Михаила Кругликова, информация была основана на данных системы «Пикас», представляющей карту движения автобусов, трамваев и троллейбусов в реальном времени. «С помощью системы можно сделать вывод, какие машины на линии, а какие — нет. Если автобус находится не в том месте, где проходит его маршрут, то либо он уже стоит в депо, либо следует в него»,— рассказал господин Кругликов.

По результатам проведенной городским департаментом транспорта проверки данная информация не подтвердилась, сообщили «Ъ-Ростов» в ведомстве. Однако, по словам чиновников, были выявлены нарушения расписания вследствие недовыпуска подвижного состава на линию.

«По всем фактам нарушения утвержденного расписания движения к перевозчикам применяются меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"», - сказано в сообщении.

По словам Михаила Кругликова, проблемы общественного транспорта в Ростове связаны с нехваткой водителей, плохой организацией работы, а также с тем, что администрация формирует отчет по работе транспорта в 22:00. После этого времени водители зачастую едут в гараж, хотя по отчету числятся как работающие. По мнению эксперта, для решения проблем нужна организация работы по брутто-контрактам, когда оплата перевозчикам осуществляется за выполнение фактической транспортной работы, а также предусмотрены штрафы за ее невыполнение.

Брутто-контракты — модель организации пассажирских перевозок, при которой перевозчики перечисляют всю собранную с пассажиров выручку в бюджет города, а городская администрация оплачивает выполнение рейсов по маршрутам. В такой системе оплата работы перевозчиков зависит не от числа пассажиров, а от выполнения транспортной работы.

Ева Китаева