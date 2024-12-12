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Власти Ростова изымают землю под аварийным домом на ул. Никитина

Администрация Ростова приняла постановление об изъятии земельного участка под многоквартирным домом на ул. Никитина, 4 (Железнодорожный район, недалеко от Главного автовокзала). Документ опубликован на сайте администрации.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

Участок площадью 469 кв. м находится в общей долевой собственности владельцев квартир в указанном доме.

Согласно постановлению, решение об изъятии участка принято в связи с неисполнением собственниками квартир требования о сносе дома.

Многоэтажка была признана аварийной в мае.

Сергей Иванов

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